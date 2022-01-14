Setl Group сдал первую очередь Svetlana Park с дендропарком

Setl Group сдал первую очередь Svetlana Park с дендропарком
Девелопер Setl Group ввел в эксплуатацию первые корпуса Svetlana Park. Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию первую очередь проекта бизнес-класса Svetlana Park на Манчестерской улице в Выборгском районе. Два дома находятся в шаговой доступности от Удельного парка и Сосновки.

Во дворах создали дендропарк с дизайнерскими зонами отдыха. Дома проекта спроектированы в классической для Петербурга форме каре с уютными внутренними дворами, закрытыми от транспорта. Здания украшены клинкерным кирпичом благородных графитовых и шоколадных тонов. Во дворе выполнено безрамное остекление балконов и лоджий. Для поступления свежего воздуха в квартирах есть клапаны инфильтрации.

Для оформления просторных холлов выбрали клинкерную плитку в комбинации с декоративной штукатуркой, поставщиком малошумных лифтов стала компания Kone.

Дома оборудованы современной системой безопасности с видеонаблюдением.

На первых этажах домов откроют магазины, кафе и небольшие пекарни. Жители смогут купить ароматный кофе и прогуляться по красивому дендропарку, облик которого создан за счет гармоничного соединения на одной территории деревьев и кустарников разной высоты и с различными формами кроны. Здесь представлены растения с шаровидной, пирамидальной, зонтиковой, стелющейся и раскидистой кроной. Все они будут зацветать в свое время – с апреля по сентябрь – и отличаться разными цветами.

По периметру внутренних дворов растут карликовые горные и кедровые стланиковые сосны, а возле прогулочных дорожек будет цвести яркая сирень.

Красивую ландшафтную композицию дополняют серебристые клены и повислые березы, зеленые ивы, серые спиреи и яркий розовый барбарис. Во дворе также есть форзиция, можжевельник двух видов и белый дерен.

В современных зонах отдыха есть эксклюзивные игровые и спортивные площадки. Для жителей создали променад с перголами, поле для минифутбола и баскетбола, а также тренажеры на открытом воздухе. Для детей есть экологичные игровые комплексы из дерева темно-орехового цвета с горками, качели, батуты для малышей, лабиринты для «лазания», необычные песочницы, а также бизиборды.

За проект дендропарка, зон отдыха, игровых и спортивных площадок ЖК бизнес-класса Svetlana Park получил престижную награду архитектурного конкурса «Золотой Трезини». Эксклюзивным брокером проекта Svetlana Park выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце октября Setl Group сдал девятую очередь жилого комплекса «Чистое небо».

Setl Group Svetlana Park дендропарк


 

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