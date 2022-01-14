Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Россиян предупредили о схемах мошенников.

IT-специалисты рассказали, что одна из таких махинаций строится на обещании пожилым гражданам различных выплат за трудовой стаж. Доверчивым пенсионерам обещают перечислить деньги за отработанные годы и просят назвать номер карты, а затем код из сообщения, сообщают «Известия».

Эксперты также рассказали, что еще есть многоступенчатая схема, которая направлена на представителей социально незащищённых слоёв населения. Схема заключается на том, что жертве говорят, что на её имя оформляет кредит. Для того, чтобы прекратить эту операцию, человека убеждают в том, что необходимо взять такую же сумму в кредит уже ему самому. Потом убеждают снять все полученные от банка деньги и перевести мошенникам якобы для их сохранности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как самая уязвимая категория россиян, пенсионеры являются наиболее доступной мишенью для действия различных мошенников. Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия.