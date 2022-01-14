Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества
Россиянам рассказали, как не остаться без выплат за трудовой стаж. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиян предупредили о схемах мошенников.

IT-специалисты рассказали, что одна из таких махинаций строится на обещании пожилым гражданам различных выплат за трудовой стаж. Доверчивым пенсионерам обещают перечислить деньги за отработанные годы и просят назвать номер карты, а затем код из сообщения, сообщают «Известия».

Эксперты также рассказали, что еще есть многоступенчатая схема, которая направлена на представителей социально незащищённых слоёв населения. Схема заключается на том, что жертве говорят, что на её имя оформляет кредит. Для того, чтобы прекратить эту операцию, человека убеждают в том, что необходимо взять такую же сумму в кредит уже ему самому. Потом убеждают снять все полученные от банка деньги и перевести мошенникам якобы для их сохранности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что как самая уязвимая категория россиян, пенсионеры являются наиболее доступной мишенью для действия различных мошенников. Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия.

мошенники пенсионеры схемы мошенников


 

Новости партнеров
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Ржаная мука способна снизить риск возникновения онкологии
Ржаная мука способна снизить риск возникновения онкологии
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества
Setl Group сдал первую очередь Svetlana Park с дендропарком
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 250 человек
В МИД допустили вероятность размещения военной инфраструктуры на Кубе
В Петербурге за сутки скончались более 60 пациентов с коронавирусом
На Краснопутиловской сдали в эксплуатацию новое здание следственного отдела
Петербургские активисты провели показ мусорной моды
18 000 рублей пенсионерам на карту: кто получит 14 января такие деньги