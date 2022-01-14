По 8 400 рублей россиянам: новая выплата с 15 января

Величина выплат будет зависеть от заработной платы трудящегося и его рабочего стажа. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Величина выплат будет зависеть от заработной платы трудящегося и его рабочего стажа. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Новая денежная выплата станет доступна многим россиянам. Эти деньги начнут поступать на счета граждан начиная с 15 января 2022 года. Информацией, какие условия при этом должны выполняться, предоставило агентство PRIMPRESS.

Это пособие рассчитано на всех работающих граждан. Основанием для его выплаты является временная нетрудоспособность, или, по-другому, больничный лист. Временная потеря трудоспособности, связанная с заболеванием, карантином, уходом за больным членом семьи и прочим, будет оплачиваться в 2022 году по новым правилам.

Оформление больничных листов с 1 января будет осуществляться в электронном виде. Это упростит документооборот и ускорит выплату по листку нетрудоспособности.

Величина выплат будет зависеть от заработной платы трудящегося и его рабочего стажа. Чем выше будут эти показатели, тем больше будет сумма, выплаченная в случае оформления больничного.

Размер пособия по временной нетрудоспособности имеет ограничения. Так, минимальная сумма, которая может быть начислена по больничному листу, установлена Минтруда и соцзащиты как 439 рублей в день.

Верхняя планка по оплате одного дня по данному пособию составляет 2 572 рубля. В этом году эта сумма выросла более чем на 100 рублей, что весьма ощутимо даже в нынешнее время.

Величина среднего размера выплат по больничному сейчас составляет 1 203 рубля за один день. Опираясь на данные статистики, можно сказать, что средняя продолжительность болезни россиян около недели. Естественно, следует учитывать такие заболевания, как грипп, ОРЗ, ОРВИ и пр. Получается, что сумма выплаты по листу нетрудоспособности составит порядка 8 421 рубля. Такая сумма будет выплачена гражданам, оформившим больничный в этом году.