Ушла из жизни вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская

Ушла из жизни вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская
Анастасия Вознесенская. Фото: mxat.ru

Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская. Об этом сообщается на официальном сайте МХТ им. А. П. Чехова. Ей было 78 лет.

«Сегодня, 14 января, ушла из жизни народная артистка России Анастасия Валентиновна Вознесенская», — говорится в сообщении.

Актриса получила признание, сыграв первую главную роль в кино – радистку Аню Радионову в фильме «Майор Вихрь».

В театре она сыграла десятки ролей. Также Анастасия Вознесенская сыграла в более чем 50 кинолентах, в том числе исполнила роль директора рынка Аллу Кушакову в «Гараже» Эльдара Рязанова.

Напомним, ее муж актер Андрей Мягков скончался в ночь на 18 февраля 2021 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Андрей Мягков сыграл множество ролей в театре и кино, но всенародную славу ему принесли главные роли в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «Гараж» и «Служебный роман».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что не стало советского и российского актера Андрея Мягкова. В памяти российского телезрителя он остался Женей Лукашиным, старшим статистиком Новосельцевым и Юлием Капитонычем Карандышевым.

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