В Петербурге завершается прием заявок на конкурс проектов по реновации «Горской»

В Петербурге завершается прием заявок на конкурс проектов по реновации «Горской»
В конце 2021 года в Петербурге стартовал международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений для территории «Горская», который был объявлен компанией «Мегалайн». Фото: Pixabay

Меньше двух недель остается у желающих принять участие в конкурсе на архитектурно-градостроительное решение территории «Горская».

Организаторы уже приняли 140 заявок из более чем 15 стран. Причем 75 участников – это иностранные архитектурные бюро, в том числе признанные лидеры отрасли. Прием заявок закроется 19 января, после чего жюри выберет финалистов. Тройка участников получит денежные призы, а лучший проект реализует инвестор.

Напомним, что в конце 2021 года в Петербурге стартовал международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений для территории «Горская», который был объявлен компанией «Мегалайн».

Компания планирует на местности, площадь которой более 110 га, создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Катализаторами роста станут такие направления как IT—деревня, современные промышленно-складские объекты формата Light Industrial, гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у инвестора есть несколько вариантов, как можно обустроить территории. Каждый инфраструктурных объектов предполагает финансово-экономическую модель, которая будет рассказывать об эффективности при реализации проекта как для федерального, так и для регионального бюджета.

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В Петербурге завершается прием заявок на конкурс проектов по реновации «Горской»
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