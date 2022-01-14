Темпы роста личных банкротств в Петербурге замедлились

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — 10,2 тыс. и 10 тыс. соответственно. Фото: pixabay.com

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — 10,2 тыс. и 10 тыс. соответственно. Фото: pixabay.com

Число судебных банкротств россиян за прошлый год выросло на 62%, достигнув почти 193 тыс..

При этом темпы роста несостоятельности в прошлом году замедлились по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году к 2019 году показатель равнялся 72,6%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование проекта «Федресурс».

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — 10,2 тыс. и 10 тыс. соответственно. В топ-5 входят Краснодарский край (9,8 тыс.), Санкт-Петербург (8,2 тыс.) и Самарская область (7,9 тыс.). Подавляющую часть процедур о несостоятельности (95%), как и до этого, инициировали сами должники.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин рассказал, что в прошлом году ускорения роста числа потребительских банкротств, вопреки ожиданиям, не произошло. По словам эксперта, реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что банкротом объявили еще одну важную организацию Петербурга. Прекратило существование АО «Метрострой», много лет являвшееся единственным подрядчиком по строительству подземки Северной столицы. Задолженность организации, впрочем, не сравнима масштабами с «Пассажиртрансом»: кредиторы требуют от «Метростроя» миллиарды рублей.