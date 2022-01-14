Ввод нового жилья в Петербурге и за КАДом побил многолетний рекорд

Ввод нового жилья в Петербурге и за КАДом побил многолетний рекорд
В период 2020 — 2030 годов в Петербурге планируется построить почти 32 миллиона квадратных метров жилья. Фото: pixabay

По итогам прошлого года в Петербурге и в ближайших к нему районах Ленинградской области построен рекордный объем жилья – 4,9 млн «квадратов».

По словам аналитиков центра «Петербургская недвижимости», показатели превышают цифры 2020 года на 48%.

При этом около полвины всех введенных в эксплуатацию домов находится за КАДом. Это стало рекордом для рынка недвижимости региона.

Больше всего домов построили во Всеволожском районе, сразу 26% от всего введенного в эксплуатацию за год жилья.

На Красносельский, Красногвардейский, Приморский и Выборгский районы Петербурга приходится 9% от всех построенных домов. Жилье строили в основном на юге города.

по словам экспертов, выросла и доля малоэтажного многоквартирного строительства – до 12%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сдающих жилье туристам в России могут обязать платить налоги. Согласно законопроекту, собственники жилья получат индивидуальный регистрационный номер, который будет занесен в единый федеральный реестр.

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