Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по «молдавской схеме»

Минюст предложил запретить выводить деньги из России по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект.

Речь идет о способе вывода капитала из страны с помощью исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Злоумышленники, выступающие в роли должников, переводят деньги на счет кредитора, открытый в зарубежном банке или другой финансовой организации. О такой схеме стало известно в 2017 году, когда вскрылись факты вывода денег из России в Молдавию, сообщают «Известия».

В законопроекте предусмотрена возможность перечисления взыскиваемых заграничными кредиторами средств только на счета российских банков и финансовых учреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Росфинмониторингом было выявлено 3 тысячи недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам. Они совершали сомнительные операции с денежными средствами.