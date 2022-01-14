Для владельцев карты «Мир» появятся новые правила с 14 января

Для владельцев карты «Мир» появятся новые правила с 14 января
Фото: duma.gov.ru

Владельцев карт «Мир» с 14 января 2022 года ждут изменения.

Теперь пользоваться картой можно будет не только на территории в России, но и в соседней Белоруссии.

Пользоваться картой на территории Белоруссии можно было и раньше, однако срабатывала она не во всех регионах.

С 14 января карту должны принимать все без исключения магазины, другие торговые точки и банки. Это стало возможно благодаря сотрудничеству платежных систем «Белкарт» и «Мир», пишет Primpress.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2022 году жители Северной столицы смогут пользоваться услугами метрополитена с большей выгодой, если у них на руках будет карта «Мир» или Единая карта петербуржца. С нового года цены в петербургской подземке по «гостевому тарифу» вырастут.

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Для владельцев карты «Мир» появятся новые правила с 14 января
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