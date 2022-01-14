Петербуржцев предупредили о гололедице в субботу

В субботу, 15 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадет мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами порывы ветра будут сильными.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток +1…-1 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность, а пешеходам запасаться терпением. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.