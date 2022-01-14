Голикова: омикрон-штамм вытеснит «дельту»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что «омикрон» из-за своей контагиозности может вытеснит «дельту» в России.

«Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма, по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз, количество (заболевших — ред.) будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм «омикрон» вытеснит доминирующий пока на территории России штамм «дельта»», — приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.