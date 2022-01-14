Жителям Петербурга рассказали, как добиться перерасчета за невывезенный «НЭО» мусор

Жителям Петербурга рассказали, как добиться перерасчета за невывезенный «НЭО» мусор
Неубранный мусор в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ситуация с горами мусора в Петербурге омрачила новогодние праздники местным жителям. Эксперт рассказал, как добиться уменьшения тарифа за невыполненные услуги Невским экологическим оператором (НЭО).

Представители «НЭО» на проблему никак не реагируют. Даже после инспекции ГЖИ, которая пригрозила компании многомиллионным штрафом, мусор остается не убранным. Руководитель практики административного и страхового права юридической компании «ССП-Консалт» Екатерина Назарова рассказала, как добиться перерасчёта, сообщает «МК в Петербурге».

Для этого нужно написать заявление в управляющую организацию, ТСЖ или к обратиться к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, если в многоквартирном доме заключены прямые договоры на вывоз ТКО между собственниками и региональным оператором.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие петербуржцы возмущены работой нового регионального оператора «Невский экологический оператор». Некоторые, кажется, не желают платить за так называемый вывоз мусора, которым все новогодние праздники был завален Петербург. Тем более на фоне повышения тарифов ЖКХ. Напомним, по городу прокатилась волна возмущения работой «НЭО» в новогодние каникулы.

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