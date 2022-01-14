Проходку тоннеля метро до «Брестской» начнут в феврале

Проходку тоннеля метро до &#171;Брестской&#187; начнут в феврале
Строительство станций метро. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".

В метро Петербурга началась установка проходческого щита в сторону будущей станции «Брестская», которая станет частью коричневой ветки (Красносельско-Калининской линии). К проходке приступят уже в феврале.

В компании «Метрострой Северной столицы» сообщили, что щиту предстоит пройти примерно 850 метров в сторону «Брестской». Благодаря щиту метростроевцы смогут продолжить строительство перегонного тоннеля Красносельско-Калининской линии.

Щит будет проходить порядка 10 метров в сутки. Согласно плану, проходку начнут в середине февраля. Завершить работу должны до конца текущего года.

Руководитель проекта «Метростроя Северной столицы» Алексей Гуслинский рассказал, что строителям предстоит работать с кембрийской глиной твердой консистенции. Щит был специально создан для работы с таким грунтом. Поэтому никаких сюрпризов в компании не ожидают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метро завершили проходку тоннеля между станциями «Казаковская» и «Путиловская».

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