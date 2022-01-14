Ученые: носки помогут справиться с бессонницей

Ученые: носки помогут справиться с бессонницей
Люди в носках засыпали быстрее, а время сна увеличилось на полчаса. Фото: unsplash

Исследователи из Южной Кореи назвали быстрый способ, при помощи которого можно справиться с бессонницей и быстрее заснуть.

Группа ученых из Сеула провела исследование, в котором приняли участие шесть добровольцев. Научные сотрудники следили за временем засыпания, эффективностью сна, частотой пробуждений, пульсом и температурой сна в носках и без них. Об этом пишет Daily Express.

В результате специалисты определили, что люди в носках засыпали быстрее, а время сна увеличилось на полчаса. Все дело в том, что надетые на ноги носки способствуют расширению дистальных сосудов, из-за чего к ступням приливает больше крови.

Вследствие этого температура тела начинает снижаться, и человек быстрее засыпает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил об опасности жаропонижающих.

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