Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может снова стать отцом

Сергей Шнуров может стать отцом в четвертый раз. Фото: скриншот Instagram

Сергей Шнуров может стать отцом в четвертый раз. Фото: скриншот Instagram

СМИ заподозрили супругу лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в беременности. Этот возможный ребенок может стать четвертым для музыканта.

Информация об этом появилась в телеграм канале «Татлер-батлер». Как пишут авторы канала, Сергей Шнуров и его молодая жена Ольга Абрамова были замечены на швейцарском курорте Санкт-Мориц. Девушка якобы заметно прибавила в весе, в связи с чем ее заподозрили во второй беременности.

У Шнурова уже есть три ребенка: дочь Серафима от Марии Исмагиловой, сын Аполлон от Светланы Костицыной и сын от нынешней супруги Ольги Абрамовой. Точная дата рождения последнего наследника не известна, однако предполагается, что он появился на свет летом 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Шнуров стал самым популярным музыкантом по итогам 2021 года в Петербурге.