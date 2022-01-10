Сергей Шнуров стал самым популярным музыкантом по итогам 2021 года в Петербурге

Сергей Шнуров стал самым популярным музыкантом в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Сергей Шнуров стал самым популярным музыкантом в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Самым цитируемым в соцмедиа музыкантом по итогам минувшего года в Петербурге стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Об этом сообщает «Петербургский дневник». По данным «Медиалогии», помимо Шнурова среди музыкантов в 2021 году отличились рэпер Оксимирон и Диана Арбенина. Кроме того, в рейтинг попали Илья Прусикин, Борис Гребенщиков и Елена Ваенга.

Среди театральных деятелей самым популярным стал Михаил Боярский. За ним идут Данила Козловский и гендиректор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Рейтинг самых цитируемых среди руководителей учреждений культуры и науки возглавил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Второе место у директора НМИЦ имени В. А. Алмазова Евгения Шляхто, а третье — у ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.

Среди писателей самыми медийными стали Евгений Водолазкин, Александр Пелевин и Герман Садулаев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сулейман Керимов возглавил рейтинг миллардеров, которым пришлось «не сладко» в 2021 году.