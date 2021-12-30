Самый обедневший: Сулейман Керимов возглавил рейтинг Forbes

Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которым пришлось «не сладко» в 2021 году.

Больше всего денег потерял Сулейман Керимов. Его семье принадлежит 76,3% акций предприятия «Полюс». Бизнесмена Forbes назвал самым обедневшим российским миллиардером.

По информации издания, 70 из 104 российских миллиардеров стали только богаче, однако у 29 богатейших людей России дела в этом году шли на «вау».

По данным Forbes, Сулейман Керимов и его семья потеряли порядка $6 миллиардов. Это произошло в связи со снижением биржевых цен на золото. На 20 декабря 2021 года их состояние оценивается в $14,92 миллиардов.

На втором месте расположился основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Состояние миллиардера стало меньше на $2,93 миллиарда. Теперь у него только $9,29 миллиардов.

Бронзу взял совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик. За этот год он потерял $668 миллионов. Его активы оцениваются теперь в $1,80 млрд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали владельца «Рив Гош», подозреваемого в хищении 2,3 миллиардов.