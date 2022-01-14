В аэропорту Пулково ночью задержали четыре рейса

Сегодня ночью, 15 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются четыре самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Уфы, Оренбурга, Челябинска и Ханты-Мансийска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Уфы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:45, однако время вылета сдвинули до 2:45. Далее с опозданием вылетит рейс до Оренбурга. Вылет перенесли с 2:05 на 2:55.

Также задерживают рейс до Челябинска. Самолет должен был улететь в 2:20, но по факту ждать придется до 3:30. Вылет рейса до Ханты-Мансийска перенесли с 7:50 на 8:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев.