Как отличить заражение «омикроном» от «дельты»

Профессор Александр Кухарчук рассказал россиянам, как отличить заражение штаммом коронавируса «омикрон» от дельта-варианта.

По словам специалиста, омикрон-штамм реже приводит к развитию тяжелого заболевания и, соответственно, госпитализации. Однако есть исключения. В группе риска по «омикрону» находятся все те же пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Кухарчук отметил, что «омикрон» поражает преимущественно верхние дыхательные пути, к которым относятся ротоглотка, носоглотка, трахея и бронхиальное дерево. При этом инкубационный период при новом штамме значительно короче.

«Вот только с «омикроном» воспаление легких развивается не на 4-5-й день, как это было при «дельте», а гораздо позже – на 9-12 дни после инфицирования», — рассказал профессор.

Как отмечает специалист, при «дельте» у пациентов чаще наблюдаются головные боли, кашель, резкое и длительное повышение температуры выше 38 градусов, потеря вкуса и обоняния, а также мышечные боли.

Для «омикрона» свойственны сильные боли в пояснице, костях и мышцах рук. У пациентов развивается резкая слабость. В редких случаях омикрон-штамм вызывает сыпь в виде зудящих красных прыщиков, чаще всего на локтях, коленях, кистях и стопах. Кроме того, температура тела при «омикроне» либо незначительная, либо резко повышается до 40 градусов. Однако сбить эту температуру можно быстро с помощью парацетамола.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова заявила, что подхвативший омикрон-штамм коронавируса человек становится заразным уже в первые сутки.