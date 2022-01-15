В Петербурге суточное число заболевших COVID резко возросло до 3 314 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 3 314 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 555 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 589 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 261 случай заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как отличить заражение штаммом коронавируса «омикрон» от дельта-варианта.