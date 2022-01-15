В Петербурге суточное число заболевших COVID резко возросло до 3 314 человек

В Петербурге суточное число заболевших COVID резко возросло до 3 314 человек
В Петербурге продолжают проводить тесты на коронавирус. Фото: Комздрав

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 3 314 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 6 555 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 589 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 261 случай заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как отличить заражение штаммом коронавируса «омикрон» от дельта-варианта.

коронавирусная пандемия новости СПб оперштаб


 

Новости партнеров
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Экс-советник Назарбаева Ертысбаев заявил о бешенстве Запада после ввода войск ОДКБ
Экс-советник Назарбаева Ертысбаев заявил о бешенстве Запада после ввода войск ОДКБ
"Последний богатырь: посланник тьмы" лидирует в кинопрокате в России, собрав 468 млн рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге суточное число заболевших COVID резко возросло до 3 314 человек
В России за сутки коронавирус подхватили более 27 тысяч человек
В выходные жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние
В Петербурге горожане стало меньше жаловать на неубранный мусор
Жителя Гатчины заподозрили в краже двух колец за 650 тысяч
Из Петербурга задержали два внутренних рейса
Во время ссоры мужчина выхватил у петербуржца ключи от «Крузака» ...
Градсовет рассмотрел проект застройки территории «Ленэкспо» на Васильевском ...