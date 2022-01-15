Россияне назвали приемлемый размер МРОТ

Россияне назвали приемлемый размер МРОТ
МРОТ сегодня составляет 13 890 рублей. Фото: pixabay

Жители России считают, что минимальный размер заработной платы (МРОТ) должен быть выше сегодняшнего в два, а то и в три раза.

Напомним, что в данный момент федеральный МРОТ равняется 13 890 рублей. При этом, россияне считает, что эта сумма слишком мала. По информации SuperJob, жители Петербурга считают справедливым 38,3 тысячи рублей, а москвичи — более 42 тысяч рублей в месяц.

Самые скромные суммы назвали в Ижевске и Саратове — по 31,6 тысячи рублей, немногим больше в Ульяновске — 32 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП) предложил повысить МРОТ до 30 тысяч рублей. Он назвал нынешние суммы «мизерными» и выступил с предложением почти в три раза повысить минимальный размер оплаты труда.

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