Россияне назвали приемлемый размер МРОТ

Жители России считают, что минимальный размер заработной платы (МРОТ) должен быть выше сегодняшнего в два, а то и в три раза.

Напомним, что в данный момент федеральный МРОТ равняется 13 890 рублей. При этом, россияне считает, что эта сумма слишком мала. По информации SuperJob, жители Петербурга считают справедливым 38,3 тысячи рублей, а москвичи — более 42 тысяч рублей в месяц.

Самые скромные суммы назвали в Ижевске и Саратове — по 31,6 тысячи рублей, немногим больше в Ульяновске — 32 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Госдумы Олег Нилов (СРЗП) предложил повысить МРОТ до 30 тысяч рублей. Он назвал нынешние суммы «мизерными» и выступил с предложением почти в три раза повысить минимальный размер оплаты труда.