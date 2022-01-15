В Ленобласти, по словам супруги, муж сам напоролся на нож в ее руках

В Ленобласти, по словам супруги, муж сам напоролся на нож в ее руках
Нож мог находиться в руках заявительницы. Фото: pixabay

Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу Шлиссельбурга.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, лезвие в момент ранения мужчины находилось в руках ранее судимой супруги.

В правоохранительные органы 14 января, вечером, обратилась 41-летняя женщина. Она заявила, что у ее мужа ножевое ранение в живот. При этом, женщина якобы не знала, каким образом это произошло.

Когда полиция прибыла на место случившегося, то выслушала уже совсем другую версию. По словам заявительницы, мужчина самостоятельно по неосторожности наткнулся на нож, находившийся в ее руке.

Несмотря на убедительную версию женщину повезли в участок. Полиция сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела. В 2006 году женщину судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяные посиделки в Выборге закончились ножевым ранением.

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