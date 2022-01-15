Вирусолог Чумаков заявил, что омикрон не развивается до воспаления легких

Жителям России врач назвал основные отличия омикрона от других штаммов коронавируса.

Новый вариант COVID-19, микрон-штамм, не прогрессирует до воспаления легких. Это отличает его от иных вариантов инфекции. Об этом сообщил профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков в эфире «Радио России».

Чумаков отметил, что заразность омикрона заметно выросла, при этом снизились патогенность и летальность вируса. Этот штамм более распространен у молодого поколение, у них болезнь протекает гораздо проще, нежели у пожилых людей.

«Раньше примерно 2 процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента», — добавил вирусолог.

По словам профессора, у заболевших микронном часто встречаются такие симптомы, как головная боль, насморк, раздражение в носу и кашель. Кроме того, довольно часто пациенты не теряют обоняние.

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