По пути в «Театр на Васильевском» актриса Татьяна Малягина сломала руку

По пути в &#171;Театр на Васильевском&#187; актриса Татьяна Малягина сломала руку
Фото: кадр из фильма "Ржавчина"

Помимо травмы руки доктора боятся, что у артистки может быть сотрясение мозга.

Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку в Василеостровском районе Петербурга. женщина поскользнулась на тротуаре. Об этом сообщила заместитель директора по репертуару и связям с общественностью Государственного Драматического «Театра на Васильевском» Татьяна Цветкова.

Отмечается, что 67-летняя Татьяна Малягина должна была 13 января играть в спектакле «Идиот». Все произошло буквально за два часа до начала постановки. Спектакль не стали отменять, была вызвана другая актриса.

Теперь актрисе придется на время забыть о сцене как минимум на месяц. У Малягиной перелом руки, кроме того, врачи подозревают у нее сотрясение мозга. Все спектакли с её участием будут заменены на другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Лия Ахеджакова раскритиковала выбор темнокожей актрисы на роль Тани в американской версии «Иронии судьбы, или С легким паром!».

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