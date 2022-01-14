Ахеджакова жестко высказалась о темнокожей актрисе в «Иронии судьбы» от Netflix

Выбор режиссера Марюса Вайберга Ахеджакова не оценила. Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Выбор режиссера Марюса Вайберга Ахеджакова не оценила. Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Актриса Лия Ахеджакова раскритиковала выбор темнокожей актрисы на роль Тани в американской версии «Иронии судьбы, или С легким паром!».

Народная артистка в беседе с «Комсомольской правдой» призналась, что ее шокировала новость о том, что роль Тани в ремейке «Иронии судьбы» сыграет темнокожая актриса. Выбор режиссера Марюса Вайберга она не оценила.

«Ой, какой… ужас. Вы знаете… меня это совершенно… Меня про эту «Иронию судьбу» уже замучили», — отреагировала Ахеджакова.

Актрису на роль подруги Нади режиссер нашел в театре на Бродвее. Фикиле Мтвало родом из Южной Африки, сейчас она живет в Нью-Йорке.

Голливудская версия советского фильма должна выйти на стриминговом сервисе Netflix. Съемки ремейка уже вышли на финальную стадию. Однако сюжет решили перевернуть под американского зрителя. К примеру, на роль Ипполита выбрали китайца Льюиса Танна, который сыграл в фильме «Мортал Комбат».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мир ждет американский ремейк советской «Иронии судьбы, или С легким паром!».