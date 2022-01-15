Коменданта общежития Военмеха в Петербурге подозревают в получении взяток

Коменданта общежития Военмеха в Петербурге подозревают в получении взяток
Заведующий общежитием мог брать взятки. Фото: pixabay

Деньги комендант получал за вселение в общежитие, а также за улучшения условий проживания студентов.

На смотрителя общежития БГТУ «Военмех» имени Устинова возбудили уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Отмечается, что за три года мужчина мог «подсобрать» полмиллиона рублей. Следствие считает, что 65-летний подозреваемый мог брать деньги со студентов, чтобы вселить молодых людей в хорошие комнаты, а также попытаться улучшить условия проживания. Имеется в виду общежитие вуза на Измайловском проспекте.

Деньги коменданту могли «капать» на банковские карты, которые были оформлены на его имя.

Известно, что мужчина стал фигурантом уголовного дела не в первый раз. С декабря прошлого года он сидит под домашним арестом. Выявленные случаи подобного обогащения могут добавить ему пару лет колонии. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Мерседеса» попытался дать инспектору 2 тыс. рублей взяткой на «Скандинавии».

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