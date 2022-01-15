Все три призовых места на чемпионате Европы в Таллине достались российским фигуристкам

Все три призовых места на чемпионате Европы в Таллине достались российским фигуристкам
Все три призовых места на чемпионате Европы в Таллине достались российским фигуристкам. Фото: championat.com

Российская спортсменка Камила Валиева забрала золото в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине.

На чемпионате Европы в Таллине 15-летняя девушка получила 168,61 балла за произвольную программу и набрала по сумме двух прокатов 259,06 балла. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что все три призовых места достались российским спортсменкам. Победу прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Это колоссальная победа одной группы! Победа разных девочек, у которых одни тренеры. Выступления наших — это грандиозно!», — заявила Тарасова.

Второе место на чемпионате также заняла россиянка — действующая чемпионка мира Анна Щербакова, у нее в сумме насчиталось 237,42, а тройку лучших замкнула Александра Трусова с 234,36 баллами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фигуристка Камила Валиева сделала новый мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европе в столицы Эстонии.

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