Жировую болезнь печени можно раскусить, если знать тревожные сигналы

Жировую болезнь печени можно раскусить, если знать тревожные сигналы
Жировую болезнь печени можно раскусить, если знать тревожные сигналы. Фото: Pixabay

Британские специалисты назвали несколько тревожных признаков, которые указывают на развитие болезни, которую можно назвать неалкогольная жировая болезнь печени.

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Британии рассказали, что на жировую болезнь печени указывают пожелтение глаз и кожи, расширение кровеносных сосудов под кожными покровами, увеличение селезенки, вздутие живота, также ладони могут приобретать красный оттенок. Об этом сообщает «Медикфорум».

Отмечается, что чаще всего эта болезнь встречается у людей, которым уже за 50 лет. Жировая болезнь печени может стать причиной развития диабета 2-го типа, гипертонии, повышения уровня холестерина в крови и проблем с почками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что если употреблять ржаной хлеб каждый день, то это может позитивно сказаться на здоровье человека.

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