Уже этой весной планируется обновление мобильного приложения «Госуслуг»

Весной 2022 года Минцифры хочет выпустить обновленную версию мобильного приложения «Госуслуги».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев отметил, что весной наступившего года должно заработать новое мобильное приложение «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.

Немного раньше похожее заявление Шадаев сделал на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он сообщил, что Минцифры намерено запустить суперприложение «Госуслуги» в 2022 году.

Подчеркивается, что новое приложение должно подстраиваться под профиль пользователя и при этом предлагать только актуальные услуги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у мошенников появился новый способ обмана, на этот раз в центре внимания актуальная сегодня тема QR-кодов. Преступники представляются работниками портала «Госуслуг» и предлагают привязать QR-код к странице пользователя.