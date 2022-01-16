Из Пулково в воскресенье задержали 4 рейса

Сегодня днем, 16 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются четыре самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до и Кирова, Брянска и Москвы. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Кирова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:35, однако время вылета сдвинули до 14:05. Далее с опозданием вылетит рейс до Брянска. Вылет перенесли с 14:00 на 15:30.

Также задерживается два рейса до Москвы. Самолет должен был улететь в 14:40 и в 16:00, но по факту ждать придется до 15:00 и 17:10.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев.