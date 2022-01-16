В Петербурге с коронавирусом за сутки госпитализировали более 300 горожан

За минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 314 жителей Петербурга. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба 16 января.

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 5 530 человек, в том числе 603 в реанимационных палатах, а 356 горожан на аппаратах ИВЛ.

Несмотря на рост заболеваемости в городе, 52,01% коронавирусных коек остаются свободными.

Амбулаторно лечатся в данный момент 24 370 петербуржцев. На карантине сидят 1 396 жителей города на Неве.

Для больных ковидом в 18 стационарах доступны 8 002 коронавирусные койки. На данный момент 52,01% из них свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге скончались еще 63 пациента с коронавирусом.