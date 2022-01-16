В мире COVID-19 заразилось более 327 млн человек

Коронавирус в утрене убил более 5,5 млн человек. Фото: pexels.com

Коронавирус в утрене убил более 5,5 млн человек. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 327 млн 98 тыс. 677 человек.

По данным SCMP на 16 января, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 543 тыс. 515 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 65 млн 445 тыс. 397 человек, на втором месте Индия — 37 млн 122 тыс. 154, затем идет Бразилия 22 млн 981 тыс. 851 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 803 тыс. 534 человека, умерло при этом 321 тыс. 320 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщает, что в Всемирной организации здравоохранения предполагают, что коронавирус никогда не исчезнет.