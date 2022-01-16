Врач назвал допустимое количество чашек кофе, которые могут предотвратить серьезные болезни

Врач назвал допустимое количество чашек кофе, которые могут предотвратить серьезные болезни
Кофе должен быть натуральным, а не растворимым. Фото: pixabay

Специалист изучил свойства настоящего кофе и выяснил, сколько чашек нужно пить в день, чтобы предотвратить такие серьезные болезни, как, например, рак печени.

При этом важно: кофе должен быть натуральным, а не растворимым. Доктор Александр Мясников рассказал, что если регулярно употреблять этот напиток, то можно предотвратить некоторые заболевания. Об этом специалист сообщил на своей странице в Instagram.

Мясников отмечает, что кофе полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза уже в последствии в рак.

Также эксперт подчеркнул, что за день можно пить от 3 до 5 чашек напитка. Польза кофе заметна не только при болезнях печени, но и при высоком давлении, пишет эксперт. Мясников заметил, что если к напитку выработалась привычка, то кофе не будет вызывать повышение давления. Он может предотвратить инфаркты и аритмию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что кофе с добавками в виде уксуса или лимона назвали средством для снижения давления.

Александр Мясников кофе продукты рак печени Россия


 

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