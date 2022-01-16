В Северной столице сократилось количество детских магазинов и комплексов развлечений

Выяснилось, что за 2021 год, по подсчетам экспертов, в Петербурге стало меньше магазинов для детей, а также комплексов развлечений.

В минувшем году аналитики заметили, что стало меньше открываться новых детских магазинов по сравнению с тем, сколько их закрылось. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

За 2021 год в качественных торговых центрах города открылось на 7 тыс. м² меньше магазинов детских товаров по сравнению с закрывшимися. Руководитель компании JLL в Петербурге Наталия Киреева заявила, что такая ситуация отчасти сложилась из-за закрытия нескольких магазинов сети «Детки».

Филиалы закрылись в ТЦ «Международный», ТЦ «Континент на Стачек», ТЦ «Континент на Звёздной», ТЦ «Смайл». По размеру ликвидированная площадь составила около четырех тысяч квадратов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди заведений, недовольных системой QR-кодов в Петербурге, есть магазины, арт-пространства, йога-центры и кофейни.