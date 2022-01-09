В Петербурге к бойкоту QR-кодам присоединились магазины и кофейни

В Санкт-Петербурге количество организаций, объявивших бойкот QR-кодам, увеличилось до 69. Среди них есть магазины, арт-пространства, йога-центры и кофейни.

Система QR-кодов была введена в Северной столице 2 января. Ее действие распространяется на подавляющее большинство общественных мест, в том числе на торговые центры и заведения общественного питания. Как сообщил на своей странице в Instagram петербургский ресторатор Александр Коновалов, который является инициатором акции, к ней присоединятся не только рестораны и магазины.

По словам предпринимателя, цель акции — не допустить сегрегации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со 2 января люди без QR-кодов не могут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли в Петербурге.

Напомним, изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.