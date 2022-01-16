«Недоброе утро»: эксперты рассказали, в какое время могут настигнуть смертельные недуги

В некоторые часы риски развития опасных болезней значительно возрастают, отмечают специалисты. Смертельные диагнозы в своем большинстве имели одну общую черту, — время суток, когда настиг недуг.

В издании WeChat рассказали, что, например, утром, в промежутке с 6 до 9 часов, повышается кровяное давление и вязкость крови. В связи с этим инфаркт миокарда возникает именно в это время.

Похожая ситуация наблюдается и с артритом. Первые его признаки проявляются сразу же после пробуждения из-за отека околосуставных тканей. Однако после того, как человек сделал самую простую зарядку, неприятные ощущения пройдут.

В промежутке между 6 и 10 часами утра кровяное давление достигает самого высокого уровня за день, провоцируя развитие гипертонии.

Во избежание нежелательных исходов специалисты рекомендуют утром принимать витаминные комплексы, а также препараты с содержанием железа в вечернее время. Перед сном желателен кальций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт подчеркнул, что за день можно пить от 3 до 5 чашек кофе, что может помочь предотвратить развитие рака печени.