На Варшавской улице воспламенилась кухня в однушке

На Варшавской улице воспламенилась кухня в однушке
На Варшавской улице воспламенилась кухня в однушке. Фото: "Яндекс.Карты"

В Московском районе Северной столицы случился квартирный пожар в ночь с 16 на 17 января.

В экстренные службы около 01:10 поступило сообщение о возгорании кухни в квартире на Варшавской улице, в доме 79.

Отмечалось, что горит кухня в однокомнатной квартире. По прибытию установили, что пожар разгорелся на втором этаже, огонь захватил площадь 1 квадратный метр.

Причиной пожара стала плита. Огонь удалось устранить быстро, уже в 01:32 пожар был ликвидирован. На месте работали 2 единицы техники от МЧС и 9 человек личного состава.

На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Эвакуация, вероятно, не проводилась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе вечером 16 января произошел пожар в магазине. Спасатели прибыли на место в составе 6 единиц техники от МЧС и 30 человек личного состава. Выяснилось, что горит одноэтажный, отдельно стоящий магазин, размером 40х26 метров. Очаг возгорания находится в подсобном помещении.

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