Гинцбург: любой штамм коронавируса как «живая вакцина» может привести к смерти

Гинцбург: любой штамм коронавируса как &#171;живая вакцина&#187; может привести к смерти
Гинцбург отметил, что никто не сможет предугадать, какими будут последствия подобной "вакцинации". Фото: Pixabay

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о высоком риске смертельного исхода от использования любого штамма коронавируса в качестве «живой вакцины».

По словам специалиста, любой существующий штамм ковида, не только «омикрон», может стать «живой вакциной» для переболевшего человека, однако такой способ «вакцинации» может обернуться различными негативными последствиями, в том числе летальным исходом. Об этом пишет ТАСС.

Гинцбург отметил, что никто не сможет предугадать, какими будут последствия подобной «вакцинации», в отличии от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон» можно выявить быстрее из слюны человека.

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