Врач назвала простые способы, чтобы справиться с заложенным носом

Врач назвала простые способы, чтобы справиться с заложенным носом
Даже при лечении лекарствами нужно обязательно промывать нос. Фото: pixabay

Американский врач-терапевт Джуди Танг рассказала, как быстро справиться с заложенностью носа.

По словам специалиста, причиной заложенности носа могут быть аллергены, бактерии и вирусы, которые могут делают носовые пазухи опухшими и закупоренными, передает Рrevention.

Бороться с насморком можно с помощью препаратов. К примеру, при бактериальной инфекции могут потребоваться антибиотики, а при аллергии — антигистаминные препараты.

Но даже при лечении лекарствами нужно промывать нос, заявила врач. Хорошим средством при заложенности носа будут орошение и спреи. Можно использовать препараты из аптеки или обычную соленую воду.

Также справиться с недышащим носом поможет вдыхание пара: ингаляторы или просто горячий душ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, является ли боль в пояснице симптомом «омикрона».

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