Ученые спрогнозировали пик заболеваемости «омикроном» в России

Ожидается, что пик нагрузки на систему здравоохранения России придется на 9 февраля. Фото: unsplash

Ожидается, что пик нагрузки на систему здравоохранения России придется на 9 февраля. Фото: unsplash

Россиянам стоит ждать максимальный рост заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» уже в январе.

По данным ученых Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости омикрон-штаммом ожидается 22 января. Об этом пишут «Ведомости».

Прогноз исследователей говорит о том, что на пике последней волны COVID-19 статистика официально выявленных случаев коронавируса может вырасти до показателям 85,7 тысячи в сутки. Это можно будет заметить по статистике в начале февраля.

Также ожидается, что пик нагрузки на систему здравоохранения России придется на 9 февраля. В больницах потребуется более 133 тысяч коек для коронавирусных пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон» опасен для детей из-за высокого риска тяжелого бронхита.