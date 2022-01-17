Австралия разрешила въезд в страну привитым вакциной «Спутник V»

Австралия разрешила въезд в страну привитым вакциной &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V" признана в Австралии. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Австралийское МВД разрешило въезд в страну туристам, закончившим цикл вакцинации «Спутником V».

На сайте ведомства 17 января обновили список по статусу вакцин, которые признаются при въезде в страну. В перечень вакцин, которые разрешены в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации от коронавируса, включили российский препарат «Спутник V».

Ранее австралийский регулятор Управление терапевтических товаров (TGA) признал завершенную вакцинацию «Спутником V» основанием для подтверждения статуса вакцинации. Как отметили в управлении, эффективность вакцины составила 89%, а ее защита от тяжелого течения болезни или смерти составила 98-100%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РФПИ заявили об эффективности «Спутника V» против «омикрона».

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