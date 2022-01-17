Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости

Смольный назвал адреса, где с 17 по 23 января начнут свою работу передвижные комплексы фиксации превышения скорости.
Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи в понедельник, 17 января.
40 камер контроля скорости появятся на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга.
«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП», — отметили в Комитете.
Места, где стоит установить камеры определяют сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
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