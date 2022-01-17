Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости

Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
Камеры помогут отследить нарушения. Фото: pixabay.com

Смольный назвал адреса, где с 17 по 23 января начнут свою работу передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи в понедельник, 17 января.

40 камер контроля скорости появятся на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП», — отметили в Комитете.

Места, где стоит установить камеры определяют сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Адреса передвижных комлексов фиксации превышения скорости. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что

камеры контроля скорости новости СПб Смольный


 

Новости партнеров
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Эксперт: есть причины, почему Узбекистан не вернется в ОДКБ
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Тяжелобольной Куравлев оказался в реанимации
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с легковушкой и грузовиком на КАД
Карта «Мир» в Белоруссии и кешбэк 10 000 рублей
В Ленобласти мужчину, возвращавшегося с пилорамы, избили до смерти
Мать заявила об изнасиловании дочери на школьной скамейке по Купчинской улице
В квартире на Энергетиков умер 8-месячный ребенок из неблагополучной семьи
Повар-матрос заявил об изнасиловании племянницы с ДЦП в Петербурге
Во дворе на Софийской мигранту прострелили щеку