Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости

Смольный назвал адреса, где с 17 по 23 января начнут свою работу передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи в понедельник, 17 января.

40 камер контроля скорости появятся на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП», — отметили в Комитете.

Места, где стоит установить камеры определяют сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что