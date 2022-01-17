На Восстания пьяный знакомый проткнул ножом грудную клетку белоруса

На Восстания пьяный знакомый проткнул ножом грудную клетку белоруса
Нападение произошло на улице Восстания. Фото: "Яндекс панорамы"

В Центральном районе Петербурга произошло нападение с ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 13 января, вечером, в полицию обратился мужчина, заявивший, что в квартире на улице Восстания пьяный малознакомый человек нанес ножевое ранение его знакомому.

Прибывшая полиция обнаружила на месте происшествия 35-летнего мужчину. У него было ножевое ранение грудной клетки. Вскоре был взят и подозреваемый. Им оказался 55-летний мужчина. Задержанный пришел в гости к пострадавшему и во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударил гражданина республики Беларусь.

Позднее врачи диагностировали потерпевшему проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, брюшной полости. Мужчина в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти, по словам супруги, муж сам напоролся на нож в ее руках.

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