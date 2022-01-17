Гражданам РФ объяснили, как получить двойной налоговый вычет

Супруги смогут вернуть по 260 тысяч рублей на каждого, то есть 520 тысяч. Фото: Pixabay

Супруги смогут вернуть по 260 тысяч рублей на каждого, то есть 520 тысяч. Фото: Pixabay

Супружеские пары в России могут претендовать на получение двойного налогового вычета на жилье, если квартира была куплена в браке.

Как сообщает «Дума ТВ», при покупке квартиры гражданин получить имущественный налоговый вычет, то есть получить обратно 30% от суммы покупки. Размер вычета на одного человека не превышает 260 тысяч рублей. Максимальная ставка будет действовать, если квартира обошлась не менее чем в 2 миллиона рублей.

Если квартира была куплена в браке и на нее было потрачено не менее 4 миллионов рублей, то супруги смогут вернуть по 260 тысяч рублей на каждого, то есть 520 тысяч.

Однако налоговая может отказать в праве получить вычет, если супруги купят квартиру у родственников.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо обратиться в налоговую с паспортом, выпиской из ЕГРН, договором о приобретении недвижимости, декларацией по форме 3-НДФЛ, справкой об удержанном подоходном налоге и формой 2-НДФЛ, или к работодателю. Но в последнем случае с зарплаты сотрудника перестанут удерживать 13% подоходного налога до тех пор, пока полная сумма вычета не будет исчерпана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый налог оставит пенсионеров в РФ без 13% денежных средств.