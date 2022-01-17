Тишь да гладь: во вторник в Петербурге -5 градусов, снега не будет

Погода в Санкт- Петербурге на 5 марта. Фото: Рixabay
В Санкт- Петербурге во вторник обещают переменную облачность. Фото: Рixabay
В Северной столице во вторник осадков не обещают.
Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

18 января в городе на Неве будет переменная облачность. Атмосферное давление в течение дня начнет повышаться.

В регионе задует северо-западный умеренный ветер. В прибрежных районах его порывы могут стать и сильными. Ближе к вечеру ветерок стане западным умеренным. Температура будет колебаться от -5…-7 градусов.

Также горожанам предрекли гололедицу.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что новая неделя начнется в Петербурге с преимущественно облачной и ветреной погоды. На дорогах будет скользко. Горожанам посоветовали быть крайне внимательными.

новости СПб прогноз погоды ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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