«Набросился и начал душить»: в НИИ Джанелидзе буйный пациент напал на охранника и тоже получил

В НИИ Джанелидзе буйный пациент напал на охранника и тоже получил. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В НИИ Джанелидзе буйный пациент напал на охранника и тоже получил. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Днем ранее в средствах массовой информации разгорелись обсуждения инцидента в НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе. Сообщалось, что пациента на инвалидной коляске избил охранник. Стало известно, что же на самом деле произошло, и почему охранник был вынужден применить силу.

Отмечается, что в приемное отделение НИИ скорая привезла пациента с челюстно-лицевой травмой, повреждениями мягких тканей лица. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава. Пациента направили на компьютерную томографию головного мозга, после чего уже в кабинете мужчина повел себя крайне агрессивно и напал на специалиста лучевой диагностики.

В связи с этим на место инцидента сразу же были вызваны охранники. В попытках усмирить неадекватного мужчину им били нанесены удары по голове и лицу, но это еще не все. Пациент набросился на одного из сотрудников охранной фирмы и начал его душить, поэтому, как отмечают в пресс-службе, были применены меры самообороны.

После того, как мужчина успокоился, было закончено медицинское обследование и поведен комплекс процедур. Его выписали в 0:20 17 января.

В настоящее время охранник и специалист лучевой диагностики отправлены в травмпункт для освидетельствования побоев. Над деталями инцидента работают правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском торговом центре «Охта-Молл» произошла потасовка с участием семьи без QR-кодов и охранников, есть пострадавшие.