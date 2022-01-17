В заседании по делу о госизмене экс-президента Украины Порошенко произошел внеплановый перерыв

В заседании по делу о госизмене экса-президента Украины Порошенко произошел внеплановый перерыв. Фото: официальный сайт президента Украины

В заседании по делу о госизмене экса-президента Украины Порошенко произошел внеплановый перерыв. Фото: официальный сайт президента Украины

Заседание было решено приостановить на пару часов из-за того, что адвокатам Петра Порошенко понадобилось время на ознакомление с документами.

В понедельник, 17 января, суд был вынужден объявить перерыв в заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко. Пауза затянулась на несколько часов. Об этом сообщает УНИАН.

Понадобилось время, чтобы адвокаты смогли ознакомиться информацией, которая раньше кс-президенту не предоставлялась.

Бывшего президента Порошенко обвиняют в государственной измене из-за организации поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Однако сам политик называет дело сфабрикованным.

Экс-президент вернулся в страну 17 января. На паспортном контроле у политика забрали документы, но через 10 минут ожидания ему их вернули.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петр Порошенко раскритиковал вакцину от COVID-19, которой недавно начали прививать украинцев.