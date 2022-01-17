Эпидемиологическая ситуация в Петербурге достигла негативного рекорда

После новогодних праздников в Северной столице осложнилась ситуация с заболеваниями коронавирусной инфекцией: идет устойчивый рост числа тех, кого сразила болезнь.

Все признаки по последним подсчетам заболеваемости петербуржцев указывают не просто на новую волну коронавируса, но на вертикальный подъем заболеваемости. Об этом в понедельник, 17 января, рассказали власти Петербурга, передает «Интерфакс».

Очень многое сейчас зависит от соблюдения мер и самих людей. Вопрос придется ли вводить новые ограничения остается открытым.

По данным федерального оперативного штаба, которые были получены в понедельник, заболеваемость в городе достигла абсолютного рекорда за все время пандемии. За последние сутки выявлено 4 132 новых случая заболевания COVID-19. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла в 2,9 раз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что законопроект о QR-кодах снят с рассмотрения Госдумы по инициативе партии «Единая Россия».