В Пулково задержали один авиарейс утром 18 января

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня утром, 18 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживается один самолет.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет до Москвы. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Пассажиры рейса авиакомпании «РусЛайн» рассчитывали покинуть Петербург в 6:25, однако время вылета сдвинули на час — до 8:10.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» вошла в график полетов из аэропорта Южно-Сахалинска. Все пассажиры задержанных рейсов доставлены в места назначения. Несмотря на погодные условия в Москве, рейсы авиакомпания «Россия» выполняет по графику, всех пассажиров доставили до назначенных точек. Всего из-за задержек рейсов по погодным условиям авиакомпания «Россия» разместила около 600 пассажиров в гостиницах.