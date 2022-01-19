Врач посоветовал при похудении смотреть на свои фото до диеты

Хорошим мотиватором может выступить фотография до похудения, поскольку уже может быть заметна разница "до" и "после", подметил специалист. Фото: pixabay

Хорошим мотиватором может выступить фотография до похудения, поскольку уже может быть заметна разница "до" и "после", подметил специалист. Фото: pixabay

После похудения зачастую человек расслабляется и позволяет себе лишнее, из-за чего все усилия становятся напрасными. Врач-эндокринолог Виктор Жиляев, назвала три основные ошибки, которые мешают удержать достигнутый результат.

Многие полагают, что для избавления от лишнего веса необходим отказ от сладостей, мучных изделий и молочных продуктов. По словам врача, в результате сильных ограничений высока вероятно возврата к прежней калорийности питания.

В эфире передачи «Доктор 24» еще одной ошибкой врач назвал эйфорию, при которой человек расслабляется и начинает снова питаться неправильно. В этом случае, по мнению Жиляева, стоит держать при себе фотографии в старом весе для мотивации.

Кроме того, многие люди после достижения определенного результата перестают отдавать процессу употребления еды должное внимание, что приводит к тому, что человек съедает больше, чем ему нужно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зимой мед нужно употреблять «с очень большой осторожностью». Это связано с тем, что продукт обладает ярко выраженным согревающим свойством, в результате чего у человека начинается активное потоотделение.