Врач посоветовал при похудении смотреть на свои фото до диеты

Врач посоветовал при похудении смотреть на свои фото до диеты
Хорошим мотиватором может выступить фотография до похудения, поскольку уже может быть заметна разница "до" и "после", подметил специалист. Фото: pixabay

После похудения зачастую человек расслабляется и позволяет себе лишнее, из-за чего все усилия становятся напрасными. Врач-эндокринолог Виктор Жиляев, назвала три основные ошибки, которые мешают удержать достигнутый результат.

Многие полагают, что для избавления от лишнего веса необходим отказ от сладостей, мучных изделий и молочных продуктов. По словам врача, в результате сильных ограничений высока вероятно возврата к прежней калорийности питания.

В эфире передачи «Доктор 24» еще одной ошибкой врач назвал эйфорию, при которой человек расслабляется и начинает снова питаться неправильно. В этом случае, по мнению Жиляева, стоит держать при себе фотографии в старом весе для мотивации.

Кроме того, многие люди после достижения определенного результата перестают отдавать процессу употребления еды должное внимание, что приводит к тому, что человек съедает больше, чем ему нужно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зимой мед нужно употреблять «с очень большой осторожностью». Это связано с тем, что продукт обладает ярко выраженным согревающим свойством, в результате чего у человека начинается активное потоотделение.

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Врач посоветовал при похудении смотреть на свои фото до диеты
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